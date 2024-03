Crollo sulla regionale per Gressoney, via al disgaggio

Sono iniziati gli interventi di ripristino dell'acquedotto comunale e della fibra ottica dopo il crollo avvenuto ieri lungo la strada regionale 44 della valle del Lys, all'altezza di località Ronc Grangia, nel territorio del comune di Pont-Saint-Martin.

E' stata anche liberata la sede stradale dai detriti e dalle 12 alle 13 è stata garantita una finestra di passaggio, a senso unico alternato, con guardiania continua dei tecnici, riservata ai mezzi di grandi dimensioni che non possono utilizzare l'itinerario alternativo della strada regionale numero 1 di Perloz. Questa finestra è servita, per lasciare defluire dalla vallata o raggiungere i paesi a monte, a coloro che erano rimasti bloccati a seguito del crollo di ieri e per permettere a mezzi essenziali per servizi di tipo pubblico di salire.

Al termine degli interventi di disgaggio, previsto nel primo pomeriggio, sarà possibile valutare la possibilità di una nuova finestra di passaggio in tarda serata, sempre riservata ai mezzi pesanti.



