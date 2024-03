Carabinieri, generale Micale porta saluto a militari Aosta

Il generale di corpo d'armata Gino Micale, comandante interregionale Pastrengo -che guida i carabinieri di Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta - oggi ha incontrato i militari del gruppo Aosta. Ad accoglierlo il comandante Giovanni Cuccurullo. Prossimo alla pensione, dopo 50 anni di servizio, l'alto ufficiale ha voluto portare il suo saluto e ringraziamento ai carabinieri valdostani e si è recato anche alla stazione di Courmayeur. Il generale si legge in una nota ''ha espresso il proprio compiacimento per l'impegno e la dedizione profusi nello svolgimento della quotidiana attività istituzionale per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, sottolineando l'importanza delle azioni di prossimità''.



