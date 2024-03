Sci nordico: Pellegrino 7/o nella 50 km di Holmenkollen

Settimo posto per Federico Pellegrino nella 50km a tecnica classica di Holmenkollen vinta dal norvegese Johannes Klaebo davanti ai quattro connazionali Martin Nyenget, Pal Golbdeg, Harald Amundsen e Didrik Tonseth, al termine di una volata ristretta che ha visto l'azzurro unico non scandinavo tra gli otto che si sono giocati successo e podio.

Una prova di grande generosità per Pellegrino, rimasto a contatto con i migliori per l'intera gara, anche nella tornata finale di 3 chilometri in cui il ritmo è salito in maniera spasmodica sotto le accelerate di Ivo Niskanen e Martin Nyenget.

Pellegrino ha saputo rispondere ad ogni allungo: Niskanen, Poromaa hanno alzato bandiera bianca, non il 30enne poliziotto valdostano delle Fiamme Oro. Neanche al momento dell'allungo finale verso lo stadio di Holmenkollen.



