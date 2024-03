Dietrofront sul nome di Cervinia, "decisione senza precedenti"

Non ha precedenti in Valle d'Aosta il passo indietro sul nome di Cervinia, che dopo le polemiche divampate nel novembre scorso per il nuovo toponimo 'Le Breuil', deciso nell'aprile 2023 dal Consiglio comunale di Valtournenche, tornerà a chiamarsi 'Breuil-Cervinia'.

Gli uffici regionali - ha riferito la sindaca di Valtournenche, Elisa Cicco, durante la riunione del Consiglio comunale di ieri - hanno comunicato che non vi sono stati prima casi analoghi di richiesta di variazione di denominazioni approvate, ma ciò non preclude la possibilità di procedere. Di fronte a una mozione sul tema, presentata dalla minoranza e poi ritirata, la sindaca ha detto che "l'iter corretto è approvare una delibera consiliare per fermare il procedimento in atto e aprirne uno nuovo". La delibera è stata poi approvata da quasi tutto il Consiglio comunale.

Successivamente - ha spiegato la prima cittadina - sarà promulgato il nuovo decreto di applicazione da parte del presidente della Regione. Il toponimo richiesto sarà Breuil-Cervinia e saranno rivisti anche quelli delle frazioni nel loro complesso.

Ci vorrà però del tempo. La sindaca ha sottolineato che la delibera ferma il procedimento avviato il 28 aprile 2023 (senza revocarlo) e ne avvia uno nuovo, che consiste in una nuova interazione con la Commissione per la toponomastica locale del Brel (Ufficio regionale etnologia e linguistica), per giungere a una nuova formulazione.



