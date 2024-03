'Ancora l'otto', in 50 al corteo e al flash mob ad Aosta

La manifestazione 'Ancora l'otto', organizzata dal Centro donne contro la violenza, ha animato nel pomeriggio le vie di Aosta. Una cinquantina di persone ha partecipato al corteo, alternando letture di pensieri personali e di autori noti a musica e slogan come 'Il mio corpo è di mia proprietà' e 'Aborto diritto costituzionale anche in Italia'.

Tra le frasi sui cartelli anche 'Ti amo da vivere', 'Senza consenso è stupro', 'Una mimosa significa tenacia, mai abbassare la voce', 'Sorellanza: combattere insieme e combattere per sé stesse'.

Il corteo, partito dall'Arco d'Augusto, ha percorso per un'ora le vie del centro storico, sino a fermarsi in piazza Chanoux, dove la manifestazione si è conclusa con un flashmob sulle note di 'Break the chain' (Spezzare le catene) per dire 'basta' alla violenza contro le donne.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA