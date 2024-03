Rapina, assolto vice ispettore polizia locale di Courmayeur

Sono stati assolti dall'accusa di rapina il viceispettore della polizia locale di Courmayeur Giuliano Banino e il figlio Piergiorgio. I due sono invece stati condannati a sei mesi, pena sospesa e non menzione, per l'accusa di lesioni e minacce. Il processo si è svolto con rito abbreviato. Gli imputati hanno anche risarcito la parte offesa, un allevatore di 79 anni di Courmayeur, loro vicino di casa.

Tra Banino e l'allevatore, un tempo amici, nell'agosto scorso era nata un'accesa discussione, che secondo l'accusa è poi degenerata in una aggressione. Il settantanovenne ha riferito agli inquirenti che padre e figlio lo avevano picchiato per potergli sottrarre un tablet. Di qui le ipotesi di reato di rapina e lesioni. I tre avevano iniziato a litigare a causa delle foto che con quel dispositivo l'anziano allevatore aveva scattato alle pecore della famiglia Banino. Gli animali sarebbero stati al pascolo, senza permesso, su un terreno del Comune di Courmayeur. I due imputati hanno risarcito l'amministrazione comunale.



