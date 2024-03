Welfare, Valle d'Aosta prima per spesa sanitaria pro capite

La Valle d'Aosta occupa la prima posizione per spesa sanitaria privata pro capite con 919 euro, rispetto ai 604 della media nazionale, e si colloca al terzo posto della classifica (preceduta solo dalle Province autonome di Bolzano e Trento) per spesa sanitaria pubblica pro capite con 2.704 euro contro i 2.329 euro della media nazionale. Il dato emerge dalle classifiche del 'Welfare Italia Index 2023', strumento di monitoraggio che prende in considerazione gli ambiti di politiche sociali, sanità, previdenza e formazione realizzato da 'Welfare, Italia', Think Tank nato su iniziativa di Unipol Gruppo in collaborazione con The European House - Ambrosetti. Nella classifica generale che misura l'efficacia e la capacità di risposta del sistema di welfare, la Valle d'Aosta è al 5/o posto.

Considerando gli indicatori di spesa, la regione alpina occupa il quinto posto per spesa in interventi e servizi sociali pro capite (con 218 euro, contro i 158 della media italiana) e l'ottava posizione per spesa previdenziale media per la popolazione over 65 (con 1.208 euro, superiore alla media nazionale di 1.147 euro).

La Valle d'Aosta si posiziona al penultimo posto in classifica per i contributi sociali riscossi dagli enti di previdenza (11,6% del Pil regionale, contro una media del 14,2%) e per il contributo medio in forme pensionistiche integrative (6,1% del reddito medio a fronte del 7,3% della media nazionale). La regione si colloca poi al sesto posto per stato di salute della popolazione e all'11/o posto per efficacia, efficienza e appropriatezza dell'offerta sanitaria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA