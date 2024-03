Valorizzare Chatel-Argent, al via un concorso di idee

Giovani architetti provenienti da tutto il mondo si sfideranno alla ricerca di soluzioni volte a valorizzare la rocca di Châtel-Argent, uno dei siti culturali del Gran Paradiso. Dai progetti in concorso nascerà una mostra a Villeneuve nel corso dell'estate 2024 e le soluzioni più innovative verranno pubblicate l'autunno prossimo in un volume dedicato.

L'iniziativa - che rientra nell'ambito del 27/o Gran Paradiso film festival - è organizzata da Reuse Italy, una "benefit corporation" che si occupa di promuovere attività culturali sul patrimonio storico architettonico italiano, attraverso il processo di riutilizzo e recupero di edifici storici meno noti, in alcuni casi abbandonati. Fondation Grand Paradis e il Comune di Villeneuve patrocinano l'evento. Il primo passo è stato un documentario in cui viene raccontata la storia, l'architettura e il contesto storico di Châtel-Argent.

Il concorso - per la prima volta in Nord Italia - è aperto ad architetti, ingegneri e studenti, ai quali viene chiesto di concepire la rocca come un luogo di rifugio per escursionisti, integrato da altri servizi pubblici e da uno spazio per il cinema all'aperto.



