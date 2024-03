Sciatore freerider travolto da una slavina sopra Courmayeur

Uno sciatore freerider è stato travolto stamane da una slavina mentre affrontava una discesa in fuoripista a valle di Punta Helbronner, a Courmayeur (Aosta), nel massiccio del Monte Bianco.

La massa nevosa lo ha trascinato facendolo cadere anche da un salto di roccia, fino a quando è riuscito a fermarsi. Il freerider, che stava sciando insieme ad altre persone, è poi riuscito a disseppellirsi. Arrivato al Pavillon, stazione intermedia della funivia Skyway Monte Bianco, è stato preso in carico dall'equipaggio del Soccorso alpino valdostano giunto in elicottero e quindi portato all'ospedale Parini di Aosta.

Secondo quanto si è appreso, le sue condizioni non sono critiche.

La Protezione civile regionale della Valle d'Aosta, sentito l'ufficio neve e valanghe, "sconsiglia ogni attività scialpinistica in relazione alle condizioni di pericolo da moderato a forte presente sul territorio".



