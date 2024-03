Aosta capofila del progetto 'Città Cantiere: fra mobilità e restanza'

Aosta, insieme ad altre sette città finaliste a Capitale italiana cultura 2025, è capofila dell'iniziativa 'Città Cantiere: fra mobilità e restanza', presentata al ministero della Cultura nell'ambito dei progetti speciali finanziati dal Fondo unico dello spettacolo. La risposta del dicastero è attesa entro la fine del mese di marzo.

Il progetto è volto alla realizzazione di una produzione teatrale inedita, scritta da Mario Perrotta, co-fondatore della Compagnia Teatro dell'Argine di Bologna e premio Ubu 2022 per la drammaturgia, che possa riflettere sul tema della mobilità e della restanza, e che verrà portata in scena nei teatri delle varie città a da una compagnia teatrale da selezionare tramite call apposita.

L'occasione per fare il punto anche sul progetto è stata la due giorni di studio e confronto 'Cantiere città. Opportunità e networking', che si è tenuta a Roma il 29 febbraio e il primo marzo, nelle sedi del ministero della Cultura e della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali.

"Nel momento in cui con le altre città finaliste ci siamo confrontati nell'ambito di 'Cantiere città' - spiega l'assessore comunale alla Cultura, Samuele Tedesco - sono emerse le comuni criticità che i nostri territori stanno affrontando in risposta a sfide che sono sempre più globali. Uno dei temi su cui ci siamo ritrovati è quello della 'restanza', inteso come quel fenomeno studiato dalle scienze sociali che vede i giovani scegliere di restare nei territori svantaggiati d'origine, anche se offrono apparentemente meno opportunità di realizzazione e di crescita personale, affrontando la sfida di cercare di rigenerarli. Un fenomeno da declinare attraverso letture critiche del passato e della storia ma anche, e soprattutto, passando dalla costruzione di visioni per il futuro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA