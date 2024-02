Pericolo valanghe, allerta gialla nel Sud-est della regione

Il bollettino di criticità diramato dal Centro funzionale regionale e valido sino alla mezzanotte di domani segnala un'allerta valanghiva 'gialla' a Sud-ovest del territorio regionale, nelle due valli del Monte Rosa e in quella di Champorcher. Sono possibili "medie e grandi valanghe prevalentemente in zone non antropizzate o fenomeni noti per elevata frequenza".

"Da questa notte, 29 febbraio, nevicate soprattutto - si legge - sul settore orientale della regione" e nelle aree limitrofe "con limite neve a 1.300 metri, in rialzo a 1.700 metri nella giornata di domani". Nelle tre vallate dove vige l'allerta valanghiva sono attesi "circa 10/15 centimetri a 1.500 metri, meno nelle altre zone".

Per quanto riguarda il pericolo valanghe fuori dai comprensori sciistici, sopra i 2.000-2.100 metri sarà di grado 3-marcato, per la giornata di domani, su tutto il territorio regionale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA