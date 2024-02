Docenti del Liceo Maria Adelaide, "no alla palestra in via Dalla Chiesa"

"Non condividiamo il proposito di costruire una nuova palestra in via Dalla Chiesa, perché non verrebbero in tal modo risolti gli attuali problemi logistici".

Lo scrivono in una lettera agli organi di informazione i docenti del Liceo Regina Maria Adelaide di Aosta, che da sette anni ha sede in una struttura prefabbricata in via Chavanne. Il riferimento è al progetto di fattibilità tecnica ed economica per una nuova palestra a servizio delle scuole secondarie di secondo grado della città di Aosta, del valore di 3,8 milioni di euro, approvato nel novembre scorso dalla giunta regionale.

"Il tempo necessario - scrivono i docenti - per raggiungere la nuova struttura a piedi con una classe di 20 studenti sarebbe comunque di circa 15 minuti (da Google maps). Il tempo utile da impiegare per raggiungere una palestra, in cui svolgere adeguatamente le lezioni, non dovrebbe eccedere i 5/6 minuti.

Auspichiamo, quindi, che l'amministrazione regionale, prima di progettare e di costruire nuovi impianti sportivi scolastici, consulti preventivamente gli utenti e si faccia carico di risolvere questa situazione con risposte ragionevoli e funzionali agli studenti, agli insegnanti e alle istituzioni scolastiche".

I docenti sottolineano: "Le due ore settimanali di scienze motorie che i nostri ragazzi svolgono si riducono, di norma, a 100 minuti (due moduli da 50 minuti l'uno), ai quali vanno sottratti i tempi spesi negli spogliatoi (a inizio e fine lezione) e, ovviamente, il tempo necessario a raggiungere la palestra (andata e ritorno da scuola)". Attualmente gli studenti del Liceo, circa mille, "si spostano in orario scolastico attraverso la città per raggiungere quattro diverse palestre in cui poter svolgere le lezioni di scienze motorie".



