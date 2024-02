Pericolo valanghe, l'allerta gialla si estende a Sud-est

Scattata ieri per la dorsale di confine con Francia e Svizzera, si estende anche alle valli del Monte Rosa e di Champorcher l'allerta 'gialla' (ordinaria criticità) per pericolo valanghe diramate dal Centro funzionale regionale fino alla mezzanotte di domani. In queste aree di territorio sono possibili "medie e grandi valanghe prevalentemente in zone non antropizzate o fenomeni noti per elevata frequenza".

Tra oggi e domattina alle 7 sono attese "ancora nevicate deboli e diffuse" nella valle centrale e nelle valli del Gran Paradiso, "sparse" sulla dorsale di confine con Francia e Svizzera e "moderate e localmente forti" nelle valli del Monte Rosa e di Champorcher "con limite a 1200-1400 metri". A Sud-est sono attesi "10-25 centimetri sotto i 1.500 metri, 25-45 oltre 1.500 metri; sulle altre zone 5-10 cm sotto 1.500 metri, 10-20 cm sopra 1.500 metri".

Dal primo pomeriggio di domani l'ufficio meteo regionale prevede una pausa nelle precipitazioni, che dovrebbero poi riprendere, seppur "deboli", giovedì. Proprio domani a partire dalle 15.30 sono previste in Val Ferret le operazioni del Piano di distacco artificiale valanghe (Pidav), utili a scaricare i versanti dagli accumuli che si sono formati a seguito delle precipitazioni di questi giorni. In caso di maltempo il Pidav scatterà giovedì 29 febbraio alle ore 8.

Da ieri alberghi e baite della Val Ferret sono state evacuate in via precauzionale per pericolo valanghe. Chiuse anche l'area della Brenva e la pista di rientro della Val Veny e la strada comunale Larzey/Entrèves.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA