Nomina presidente Siv, la procura chiede l'archiviazione

La procura di Aosta ha chiesto al gip l'archiviazione del fascicolo per abuso d'ufficio relativo alla nomina dell'ingegner Fabio Fabiani a presidente della partecipata Siv (Société infrastructures valdôtaines srl), che si occupa dei lavori per la nuova università e per l'ampliamento dell'ospedale Parini. C'era una sola persona indagata.

In queste settimane è in discussione in Parlamento il ddl Nordio che prevede, tra l'altro, la cancellazione del reato di abuso d'ufficio. Un'eventualità che avrebbe portato all'impossibilità di procedere.

Sulla vicenda era stato presentato un esposto.

La questione era stata anche sollevata in Consiglio Valle dalla consigliera Chiara Minelli, secondo cui la decisione di incaricare Fabiani non era legittima in quanto "al momento della nomina (25 maggio 2023), l'attuale presidente della Siv risultava essere project manager e direttore dei lavori del primo lotto della nuova struttura universitaria". Rispondendo in aula il 28 settembre scorso all'interpellanza di Minelli, il presidente della Regione, Renzo Testolin, aveva riferito tra l'altro che "l'interessato ha ribadito l'insussistenza a proprio carico di qualsivoglia causa di incompatibilità prevista dal decreto legislativo 39/2013".



