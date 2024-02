Bloccati dalla neve e dal buio, in salvo due alpinisti a Cogne

Due alpinisti tedeschi di rientro da una cascata di ghiaccio a 2.000 metri di quota nel comune di Cogne (Aosta) si sono trovati in difficoltà sul sentiero a causa del buio e della forte nevicata in corso.

Alle 19 hanno chiamato la Centrale unica del soccorso che ha attivato l'intervento, condotto dal Soccorso alpino valdostano con due tecnici Sav di Cogne via terra: fino a dove possibile sono arrivati in motoslitta, poi hanno proseguito a piedi.

Raggiunti in breve tempo, i due alpinisti sono stati accompagnati lungo la via del rientro. Infreddoliti ma in buone condizioni fisiche, non hanno avuto bisogno di intervento sanitario. L'operazione si è conclusa poco dopo le 22.

I due stavano rientrando dalla cascata di ghiaccio conosciuta col nome di 'Acheronte', nella Valnontey.



