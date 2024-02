Pericolo valanghe, a Courmayeur evacuata la Val Ferret

Per il pericolo valanghe legato alla nevicata in corso, il Comune di Courmayeur (Aosta) ha disposto dalle 11.30 di oggi la chiusura e l'evacuazione preventiva della Val Ferret a partire dalla sbarra di La Palud. Chiuse anche l'area della Brenva e la pista di rientro della Val Veny e la strada comunale Larzey/Entrèves.

Il sindaco può comunque autorizzare "verificate le soggettive condizioni di rischio e le motivazioni alla base della richiesta, la permanenza in loco di un numero limitato di persone, in regime di coprifuoco (le ante dovranno restare chiuse e le persone non potranno sostare fuori dalle abitazioni). Gli abitanti delle abitazioni nella zona Marais dovranno tenere le ante chiuse e non stazionare al di fuori delle abitazioni".

Per la giornata di oggi il Centro funzionale regionale della Valle d'Aosta infatti ha diramato infatti un bollettino di allerta 'gialla' (ordinaria criticità) per pericolo valanghe lungo dorsale di confine con Francia e Svizzera. Sono possibili "medie e grandi valanghe prevalentemente in zone non antropizzate o fenomeni noti per elevata frequenza". Le precipitazioni sono in corso in diverse zone del territorio regionale e il limite neve si attesta attorno ai 700-800 metri.





