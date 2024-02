Aumentati i contributi per gli investimenti innovativi

La giunta regionale ha approvato la modifica di alcuni massimali di contributo per gli investimenti innovativi, in regime 'de minimis', relativi alla legge 'Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane' (legge regionale numero 6 del 2003). Il provvedimento segue la variazione del regolamento europeo sugli aiuti di Stato, che da quest'anno fa passare da 200.000 euro a 300.000 euro il plafond concedibile alla stessa impresa in tre anni.

In particolare, con la modifica introdotta dalla giunta, la legge regionale aumenta i massimali per le piccole imprese da 80.000 a 150.000 euro e per le medie imprese da 150.000 a 300.000 (per le grandi imprese sono a quota 300.000). Una modifica che segue "l'aumento per gli investimenti legato all'andamento dei costi generali", ha precisato l'assessore allo Sviluppo economico, Luigi Bertschy, durante la conferenza stampa dell'esecutivo regionale per illustrare i principali provvedimenti. "La legge - ha aggiunto - è molto utilizzata dagli artigiani".

La giunta ha inoltre aumentato dal 25 al 30 per cento delle spese ammissibili, la quota di finanziamento concedibile per investimenti non innovativi alle imprese industriali e artigiane. "Sono finanziamenti molto interessanti perché hanno un tasso di interesse che in questo momento è di particolare aiuto", ha spiegato Bertschy. Queste modifiche, ha aggiunto, sono "un segnale che precede altre attività che sono in corso e che porteremo all'attenzione della giunta nelle prossime settimane".

È stata approvata anche la partecipazione della Regione alla Start cup Piemonte Valle d'Aosta edizione 2024, finalizzata alla nascita di startup innovative presso gli incubatori di impresa.

"È un'azione che facciamo ormai da qualche anno, e che ci permette di stare sul tavolo di lavoro dove si creano quelle giuste relazioni, sia di tipo politico che di tipo industriale, per far crescere il nostro tessuto economico e per sviluppare i programmi di investimento e di ricerca", ha detto l'assessore allo Sviluppo economico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA