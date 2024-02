Ai domiciliari brandisce un coltello davanti ai poliziotti

Un trentasettenne è stato arrestato ad Aosta dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo si trovava ai domiciliari per scontare una pena - tra le sue condanne anche una per rapina - quando gli agenti sono arrivati a casa sua per un controllo. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il trentasettenne ha insultato gli agenti, ha tentato di colpirli e ha estratto anche un coltello da cucina con una lama lunga 20 centimetri. I fatti sono avvenuti sabato 24 febbraio. L'uomo si trova ora in carcere a Brissogne in attesa della convalida dell'arresto.

Il giorno prima, venerdì, la polizia ha arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale un uomo di 42 anni.

Le volanti erano state allertate per una lite in strada tra due persone, ma all'arrivo degli agenti non è stato trovato nessuno.

Anche dall'indicazione relativa a un'auto che si era allontanata, i poliziotti sono risaliti al quarantaduenne.

Arrivati a casa sua, a Gressan, l'uomo ha dato in escandescenze.

Gli agenti hanno trovato nell'abitazione anche dosi di sostanze stupefacenti (per il possesso di droga la posizione dell'arrestato è al vaglio degli inquirenti).

Un terzo arresto per resistenza è stato eseguito ieri dai carabinieri a Saint-Vincent. Il gestore di un bar ha allertato le forze dell'ordine perché un avventore stava disturbando.

L'uomo, un cinquantaquattrenne, all'arrivo della pattuglia - hanno ricostruito i militari - ha usato espressioni come "Vi ammazzo" e "Brucio i vostri corpi", minacciando anche il titolare del locale.



