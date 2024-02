Leonardo Lotto nominato Cavaliere dal presidente Mattarella

Leonardo Lotto è stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana "per aver con un messaggio raccontato il suo necessario cambio di vita e l'importanza del valore della libertà e di chi ha lottato per garantirla". A seguito di un incidente, avvenuto un anno fa in Australia, che lo costringe sulla sedia a rotelle, il 25enne aostano si è laureato e ha conseguito un Master al termine del quale ha pronunciato un discorso motivazionale diventato virale in rete.

Si tratta di una delle 30 onorificenze al Merito della Repubblica conferite a cittadine e cittadini che si sono distinti per attività volte a contrastare la violenza di genere, per un'imprenditoria etica, per un impegno attivo anche in presenza di disabilità, per l'impegno a favore dei detenuti, per la solidarietà, per la scelta di volontariato, per attività in favore dell'inclusione sociale, della legalità, del diritto alla salute e per atti di eroismo. Mattarella ha individuato, fra i tanti esempi, alcuni casi significativi di impegno civile, dedizione al bene comune e testimonianza dei valori repubblicani.



