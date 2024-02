A Courmayeur un mese sotto le stelle dell'alta cucina

Per due weekend, a marzo, Courmayeur si trasforma in un laboratorio creativo temporaneo con due appuntamenti enogastronomici sul territorio che uniscono chef pluristellati italiani e internazionali, maestri di sci, attività outdoor e ospiti da tutto il mondo.

Dal 9 al 10 marzo, 'Peak of taste' anima il centro con showcooking e masterclass dell'istrionico Paolo Griffa più una 'food experience' a Skyway Monte Bianco con Roberto Valbuzzi e Bruno Vanzan mentre dal 22 al 24 marzo 'Mountain gourmet ski experience' è pronto a rendere un palcoscenico internazionale la baita Les Dames Anglaises, il rifugio Maison Vieille e tutta Courmayeur con gli stellati Jean-Philippe Blondet, Claude Bosi e il nuovo chef del Grand Hotel Royal Emin Haziri, per tre giorni di cene a più mani, degustazioni e showcooking.



