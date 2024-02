Sci, il Magic Skipass finalista del premio Wima 2024

Il Magic Skipass, la promozione ideata dall'Associazione valdostana impianti a fune (Avif) per supportare le piccole località montane della Valle d'Aosta, è stato selezionato dal Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards (Wima) come uno dei tre migliori servizi in grado di estendere a nuovi clienti e fruitori l'esplorazione e la conoscenza del territorio montano. Tra questi sarà scelto il vincitore del Premio Wima 2024.

Il Magic Skipass prevede un costo di 100 euro per adulto per sei giornate di sci più un'ora di lezione con un maestro nelle località di Antagnod, Brusson, Chamois, Champorcher, Cogne, Crévacol, Gressoney-Saint-Jean, La Magdeleine, Ollomont, Rhêmes-Notre-Dame e Valgrisenche. Sono compresi anche sconti sugli alberghi convenzionati, tariffe agevolate per i ragazzi under 14 e skipass omaggio per i bambini under 8.

"La promozione, che sta riscuotendo un importante gradimento tra i turisti, - spiegano l'assessore ai Trasporti, Luigi Bertschy, e l'assessore al Turismo, Giulio Grosjacques - è il risultato di un'attenzione particolare che la Regione Valle d'Aosta sta riservando alle piccole stazioni sciistiche e che si è delineata con l'approvazione della legge regionale numero 15 del 2022 e si è concretizzata attraverso l'attuazione degli accordi di cooperazione tra gestori e comunità locali. E' un progetto che vogliamo sostenere anche nell'ambito del Wima 2024 e invitiamo tutti a votare il Magic Skipass".

Presentato a novembre 2023, il Magic Skipass ha incontrato l'interesse di quasi 1700 appassionati di montagna, incrementando l'indotto turistico per le 11 località coinvolte che - fa sapere l'Avif - grazie all'iniziativa potrebbero concludere la stagione invernale con oltre 10.000 giornate di sci in più.

Si potrà votare fino a giovedì 29 febbraio e poi verrà eletto vincitore il finalista con il maggior numero di voti ricevuti complessivamente tra il sito web ed i profili Instagram e Facebook del Led.



