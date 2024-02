Ha il divieto di avvicinamento e lei lo ospita, arrestato

Era sottoposto al divieto di avvicinamento alla compagna, dopo che lei lo aveva denunciato per episodi in materia di 'Codice rosso'. L'uomo è stato arrestato nei giorni scorsi per aver violato la misura e ora si trova in carcere a Brissogne.

I fatti sono avvenuti in un comune della bassa Valle. La donna, dopo che lo aveva denunciato la prima volta, circa un mese fa lo ha accolto di nuovo in casa, nonostante la misura disposta dal giudice. Mercoledì, però, lei ha nuovamente chiamato i carabinieri dopo un litigio. L'uomo è così stato arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento.



