Fp-Cgil, l'anzianità dei lavoratori è un problema della sanità

Il "blocco delle assunzioni pubbliche" e "l'invecchiamento generale della popolazione" portano al "ritrovarsi con lavoratrici e lavoratori anziani che devono rispondere a un aumento della complessità dei bisogni di assistenza sanitaria della popolazione e contemporaneamente con lavoratori che hanno maggiori bisogni sia in termini di conciliazione vita-lavoro che di riduzione fisiologica delle capacità produttive". Così Eleine Krieger Garcia, funzionaria Fp Cgil Vda, commentando i dati preliminari sui Lea del 2022, in base ai quali la Valle d'Aosta fa segnare i dati peggiori d'Italia (un monitoraggio già contestato in passato dall'assessore alla Sanità Carlo Marzi, secondo cui "non dà una fotografia corretta del servizio sanitario regionale").

Secondo la funzionaria Fp Cgil, "il blocco delle assunzioni, inoltre, non ha permesso un adeguato turnover del personale e di conseguenza emergono difficoltà nel dare risposte adeguate e di cura alla popolazione, nonché a un inevitabile peggioramento della qualità della sanità nel suo complesso". Per questo "è fondamentale che vengano messe in campo tutte le iniziative volte alla valorizzazione dei lavoratori della pubblica amministrazione, perché senza di essi siamo destinati a non vedere garantiti i nostri diritti essenziali e fondamentali.

Senza le lavoratrici e i lavoratori la sanità pubblica, ad oggi gravemente ammalata, è destinata a perire".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA