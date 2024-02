Lega Vallée d'Aoste, via a incontri sul territorio

"La Lega, da sempre, si prefigge di dare ascolto ai cittadini cercando di essere il più possibile vicina al territorio". Così la segretaria della Lega Vallée d'Aoste, Marialice Boldi, annunciando l'inizio di una campagna di ascolto che toccherà i comuni della Valle d'Aosta.

"Affinché la Valle d'Aosta possa davvero cambiare - continua Boldi - abbiamo bisogno del contributo di tutti. Per questo motivo, insieme ai nostri consiglieri regionali e comunali, torniamo sul territorio, per dare voce a chi, troppo spesso, si sente ignorato dalle istituzioni".

Gli incontri, che avranno luogo il venerdì ogni 15 giorni, hanno preso il via da Pont-Saint-Martin e continueranno venerdì primo marzo alle 18 presso il bar Angela's cafè di La Thuile.

"Il confronto con il territorio e la raccolta di proposte e spunti è da sempre la nostra linfa vitale, e l'esordio di Pont-Saint-Martin è stato assolutamente incoraggiante" conclude Boldi.



