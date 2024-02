Incendio boschivo a Lillianes, spente le fiamme

Un incendio boschivo è divampato nel primo pomeriggio a Lillianes, tra le frazioni Fangeas e Mattet.

E' stata coinvolta un'area impervia di vecchi terrazzamenti, con un castagneto. Le fiamme, che non hanno raggiunto la chioma, sono state circoscritte e poi spente. Sul posto sono intervenuti il Corpo forestale della Valle d'Aosta, anche con il Nucleo antincendi boschivi, il Corpo valdostano dei vigili del fuoco con personale professionista e volontario. Si è anche alzato in volo l'elicottero per effettuare dei lanci d'acqua.

"La situazione adesso è piuttosto sotto controllo. Vigili del fuoco e Corpo forestale sono intervenuti subito per scongiurare la possibilità che le fiamme raggiungessero le case. Non è stato necessario evacuare in quanto sono abitazioni di villeggiatura", spiega il sindaco, Daniele De Giorgis. "Ora - aggiunge - faremo sorveglianza notturna e domattina si ultimerà la bonifica".





