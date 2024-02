Ampliamento ospedale, Savt "andare avanti con i lavori"

La segreteria generale del Savt chiede di andare avanti con i lavori di ristrutturazione e ampliamento dell'ospedale Parini. "Aspetti procedurali che parrebbero essere carenti, esposti, conseguenti inevitabili indagini, sono solo gli ultimi piatti di un menù - scrive il sindacato in una nota - che si è iniziato a scrivere nel 2007, quando è stato fatto il referendum sull'ospedale. Tanto, troppo tempo è passato da allora. Non è questione di fare tifo o di schierarsi per una soluzione piuttosto che per un'altra. Bisogna fare tifo solo per i cittadini valdostani, che si vedono costretti ad assistere ad uno spettacolo che va a loro discapito".

Secondo il Savt "negli ultimi anni il livello dei servizi sanitari in Valle d'Aosta ha subito un duro rallentamento. E sicuramente non è colpa di chi vi opera con grande impegno ogni giorno. La carenza in organico di figure specialistiche messa insieme ai continui cambi di gestione politica-amministrativa hanno dato vita ad una miscela esplosiva. E come spesso accade non sono mancati, poi, i comitati popolari a soffiare sul fuoco.

Come segreteria generale del Savt riteniamo che non si possa più perdere tempo in questo ambito. Delle decisioni sono state prese, condivisibili o no, e vanno portate avanti. Non si può cercare di bloccare di nuovo tutto. Se vi sono aspetti procedurali/burocratici che devono essere perfezionati lo si deve fare il prima possibile. Senza indugiare. La Valle d'Aosta ha bisogno di un presidio ospedaliero moderno e funzionale.

Serve ai valdostani e ai turisti che fanno visita alla nostra Regione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA