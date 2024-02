Stop alle guerre, presidio nel centro di Aosta

Un presidio nel centro di Aosta per promuovere un cessate il fuoco in Palestina e in Ucraina.

L'iniziativa è in programma sabato 24 febbraio, dalle 10 alle 13, in place des franchises, ed è organizzata nell'ambito di una giornata nazionale di mobilitazione nelle città italiane contro le guerre.

"Il percorso della Pace deve essere globale. Non ci sarà giustizia sociale e climatica, lavoro dignitoso e piena democrazia in un mondo sempre più in querra, che usa le risorse per la morte e non per la vita, nel quale la giustizia, il diritto internazionale e umanitario vengono calpestati nell'impunità dei colpevoli.

La guerra non è mai una soluzione e l'orrore non deve diventare un'abitudine.

Mobilitarsi oggi per la pace, per il disarmo, per la non violenza, significa affrontare le sfide globali che abbiamo di fronte pena la distruzione dei diritti, della convivenza, delle democrazie e del pianeta" si legge in una nota.

Al presidio hanno aderito le organizzazioni sindacali valdostane Cgil, Cisl, Uil, Savt, le associazioni e forze politiche Anpi, Attac, Schierarsi, Libera, Dora Donne, Arci, Arcigay, Espace Populaire, Legambiente, Emergency, Comitato Via Maestra, Valle d'Aosta Aperta, Adu/Si, M5S, Area Democratica-Gauche Autonomiste.



