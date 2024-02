Spelgatti (Lega), necessaria azione europea su immigrazione

"Nel corso dell'incontro del Gruppo di controllo parlamentare di Europol abbiamo ribadito la necessità di governare il fenomeno migratorio a livello europeo per garantire maggiore sicurezza. I flussi migratori irregolari possono rappresentare un veicolo insidioso, che favorisce la tratta e del traffico di esseri umani. L'impossibilità di offrire una prospettiva dignitosa a tutti coloro che fanno ingresso nei Paesi di primo approdo alimenta inoltre fenomeni di criminalità comune". Lo ha dichiarato la senatrice della Lega Nicoletta Spelgatti, a margine della riunione del Gruppo di controllo parlamentare congiunto di Europol, tenutasi in Belgio, aggiungendo: "È evidente l'impegno del governo italiano nel contrasto all'immigrazione clandestina, tuttavia questo non è sufficiente né risolutivo, in considerazione della dimensione e della complessità del fenomeno, senza un'azione comune a livello europeo".



