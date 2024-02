Scenari di emergenza in tempo reale, finanziato progetto

La Giunta regionale ha approvato il finanziamento del progetto 'The chain project' che mira allo sviluppo e all'applicazione di metodi oggettivi in grado di fornire scenari di pericolo/rischio in tempo reale. L'intervento rientra nell'ambito del programma regionale Fesr 2021-2027, per un importo complessivo di 500.000 euro. "Si intende introdurre all'interno delle procedure operative regionali - si legge in una nota - modelli di nuova generazione, che permetteranno di generare scenari in tempo reale e di migliorare il processo decisionale a livello locale".

Inoltre è stata deliberata la partecipazione della Regione, in qualità di partner, alla proposta progettuale dal titolo "SOIL:OurlnvisibleAlly", inserita all'interno del programma di cooperazione transnazionale Interreg VI-B Spazio Alpino 21/27 .

Il progetto si propone l'obiettivo di "incrementare in maniera significativa la consapevolezza a livello locale riguardo la preservazione e la protezione del suolo, così come la diffusione delle buone pratiche di gestione del suolo e le politiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici".



