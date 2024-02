Festa della Valle d'Aosta, si celebra l'identità di un popolo

"Promuovere la conoscenza della storia della Valle d'Aosta, illustrare e valorizzare il suo patrimonio linguistico, sociale e culturale, ma anche affermare i valori. ;e le tradizioni della comunità valdostana". Sono gli obiettivi della Festa della Valle d'Aosta, che si svolge ogni anno l'ultima domenica di febbraio in concomitanza con l'Anniversario dell'Autonomia e dello Statuto speciale.

L'appuntamento è per il 25 febbraio a Palazzo regionale dove viene celebrata la costituzione della Valle d'Aosta in Regione Autonoma in seguito all'approvazione dello Statuto Speciale con Legge Costituzionale numero 4 del 26 febbraio 1948.

Sono previsti gli interventi di Alex Micheletto, presidente del Consiglio permanente degli enti locali, di Alberto Bertin, presidente del Consiglio Valle, di Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (videomessaggio), e di Renzo Testolin, presidente della Regione Valle d'Aosta.

Nell'occasione saranno consegnate le onorificenze regionali "Amis de la Vallée d'Aoste" (a Hervé Gaymard e Federica Locatelli) e "Chevalier de l'Autonomie" (a Charlotte Bonin, Matteo Joris, Cesare Bieller e Lodovico Passerin d'Entreves), destinate a personaggi del mondo culturale, politico e sportivo che in maniera diversa sono legati alla realtà valdostana.



