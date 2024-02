Adu, "Chanoux era il capo della resistenza valdostana"

"Aloisi doveva ricordare ai valdostani di essere ancora vivo. Fratelli d'Italia, ospitando i suoi deliri, ha ricordato la sua matrice. Durante una dittatura, pochi hanno il coraggio di dire di no, subito e sempre: persone coraggiose che segnano la via. Altrettanto importanti sono però coloro che, dopo una presa di coscienza, decidono di percorrere quella via, di dire un no dopo aver detto troppi sì. Questa è stata la storia di molti partigiani ed anche degli ex internati militari italiani.

Chanoux era il capo della resistenza valdostana ed è morto da antifascista in una prigione del regime".



