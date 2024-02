Al via le Settimane della legalità e cittadinanza in bassa Valle

Da lunedì 19 febbraio a venerdì 8 marzo si terranno le 'Settimane della legalità e della cittadinanza Bassa Valle'. La Costituzione è il filo conduttore di un fitto programma di laboratori e incontri in presenza, con la collaborazione di enti e associazioni. E' previsto il coinvolgimento di oltre 1.000 studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione liceale, tecnica e professionale di Verrès e del Don Bosco di Châtillon, di oltre 1.000 alunni delle scuole medie delle istituzioni Luigi Barone di Verrès, Mont Rose A di Pont-Saint-Martin e della scuola di Gressoney, oltre che di diversi plessi dell'infanzia e della primaria, incluse le istituzioni scolastiche Ottavio Jacquemet e Elio Reinotti.

E' il "consolidamento di un'azione sinergica tra i firmatari del Protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti della persona e della comunità familiare - spiega l'assessore al Sistema educativo, Jean-Pierre Guichardaz -, promosso e curato dalla procura della Repubblica di Aosta e dai referenti del Tavolo tecnico permanente sulla corresponsabilità educativa e sulla legalità coordinato dall'assessorato".

Le attività in programma per le scuole superiori riguardano, tra l'altro, il contrasto alle dipendenze - da stupefacenti, alcol, gioco d'azzardo -, l'Agenda 2030 dell'Onu per lo sviluppo sostenibile, la violenza in ambito familiare, la responsabilità civile e penale in ambito stradale, la giustizia minorile, l'educazione finanziaria. Inoltre nel carcere di Brissogne le classi quarte dell'Isiltep di Verrès sfideranno in una partita di calcio la polizia penitenziaria.

Sono previsti poi incontri di formazione ('Percorso smartphone') rivolti alle famiglie degli alunni delle classi prime e seconde delle scuole medie. Proprio agli studenti di queste scuole saranno proposti laboratori sull'educazione all'affettività e alla sessualità, mentre nelle scuole dell'infanzia e primaria si terranno iniziative in tema di educazione alimentare, sicurezza negli ambienti domestici, educazione stradale, educazione ambientale.



