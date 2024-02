Siglato un protocollo tra Soccorso alpino e Guardia di finanza

Il comando regionale Piemonte-Valle d'Aosta della Guardia di finanza e il Soccorso alpino valdostano hanno siglato stamane un protocollo di intesa "in un'ottica di sinergia di intenti nelle attività operative e addestrative". Il documento è stato firmato dal comandante territoriale della Guardia di finanza di Aosta, colonnello Massimiliano Re, e dal direttore del Soccorso alpino valdostano, Paolo Comune, alla presenza del presidente della Regione, Renzo Testolin, e del comandante della Guardia di finanza di Piemonte e Valle d'Aosta, il generale di divisione Benedetto Lipari.

"Ferme restando le rispettive competenze istituzionali, nonché la singola autonomia organizzativa e gestionale" Sav e Fiamme gialle si impegnano "a perseguire comuni obiettivi di massima efficienza, tempestività e sicurezza nelle attività operative, collaborando in forma congiunta negli interventi di soccorso in montagna, nel rispetto della normativa vigente in termini di coordinamento e direzione delle operazioni e con riferimento a contesti emergenziali di pertinenza, con esclusione delle grandi calamità di competenza del Dipartimento di Protezione civile". Il Sagf è operativo in Valle d'Aosta con le stazioni di Cervinia e Entrèves.

Si tratta di "una collaborazione che di fatto è già in atto da anni. La firma di oggi vuole essere quindi uno stimolo per ulteriori iniziative di dettaglio tra i tecnici impegnati nel Sav e i militari del Sagf", spiega il presidente della Regione, Renzo Testolin.

"La sottoscrizione del protocollo - dichiara il generale Benedetto Lipari - rappresenta l'occasione di potenziare ulteriormente la cooperazione, di sviluppare le attività di studio e formazione attraverso lo scambio delle rispettive conoscenze, e di migliorare la sicurezza e l'incolumità degli operatori".



