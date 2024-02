Aprono i primi punti di facilitazione digitale in Vda

Per favorire il percorso di digitalizzazione di tutti i cittadini sono operativi i ''i punti di facilitazione digitale'', realizzati grazie a un progetto del Pnrr, che è stato illustrato dall'assessore regionale Luciano Caveri.

''Vogliamo sostenere l'inclusione sociale - spiega l'assessore - realizzando una nuova opportunità educativa rivolta a tutti i cittadini. Il fine è quello di rendere la popolazione competente e autonoma nell'utilizzo di Internet e dei servizi digitali erogati dagli enti pubblici e privati. E' fondamentale sviluppare le competenze digitali di tutti e questo progetto, denominato Rete dei servizi di facilitazione digitale, ha questo obiettivo''. I punti a cui possono rivolgersi i cittadini sono ad Aosta, nella sede del Municipio e nelle biblioteche di viale Europa e del Quartiere Dora. E ancora nella sala comunale di Pré-Saint-Didier e nel centro dell'impiego di Verrès. I facilitatori digitali avranno il compito di aiutare i cittadini a prendere dimestichezza con i nuovi strumenti. In modo itinerante saranno organizzati punti in tutti i 74 comuni valdostani. Obiettivo del progetto è di raggiungere entro la fine dell'anno 2.400 cittadini. Il servizio è gratuito e ci si può prenotare al numero verde 800610061.



