Cade mentre taglia alberi, morto imprenditore di Brusson

E' morto ieri all'ospedale regionale Jean-Pierre Alliod, di 38 anni, di Brusson, a causa delle gravi ferite riportate in un incidente mentre lavorava. Giovedì scorso stava tagliando delle piante in un terreno di famiglia, quando è caduto battendo violentemente la testa. Immediati i soccorsi, ma da subito le sue condizioni sono parse molto gravi. E' stato ricoverato in coma nel reparto di rianimazione del Parini.

''Siamo molto addolorati - commenta il sindaco di Brusson, Danilo Grivon - Jean-Pierre portava avanti l'azienda agricola di famiglia, l'aveva ingrandita. Aveva mille idee. Ora era residente ad Ayas, ma qui è cresciuto e ha la sua attività e lo conoscono tutti. Era un uomo gentile, generoso, sempre disponibile e presente per tutti. Questa morte ci lascia tutti attoniti. La comunità intera è vicina ai genitori, alla moglie e di bimbi''. Nel 2019, assieme alla moglie Barbara Perono, decise di utilizzare il latte della sua azienda per produrre gelato a chilometri zero, che vendono in Val d'Ayas.



