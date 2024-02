Aperta una nuova via sulla parete sud del Cervino

Il 31 gennaio e il 6 febbraio le guide alpine Francois Cazzanelli, Jerome Perruquet, Marco Farina e Stefano Stradelli hanno aperto una nuova via di salita al Cervino (4.478 metri). L'itinerario si sviluppa sulla parete sud della montagna.

"Una linea così evidente - racconta Cazzanelli sui social - che quando l'abbiamo vista per la prima volta non ci sembrava vero fosse da aprire. Questo splendido diedro si trova tra il Picco Muzio a 4.187 metri e il Pilastro dei Fiori ed esce esattamente sul culmine di quest'ultimo, dove siamo passati sotto un gigantesco blocco incastrato tra queste due enormi pareti". La via è stata nominata "Una Follia per Adriana" ed è dedicata ad Adriana Pession, storica segretaria della Società Guide del Cervino, deceduta nel 2021.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA