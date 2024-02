"Leggo di fantascientifici 'flirt' di Forza Italia VdA con l'attuale maggioranza a traino Pd. Inutile smentire notizie che non sono notizie. Il Centrodestra è e rimarrà unito, costituendo l'unica alternativa di buongoverno all'attuale maggioranza di sinistra". Lo scrive su X la coordinatrice regionale di Forza Italia, Emily Rini, in merito alle tensioni in maggioranza e all'ipotesi di apertura al centrodestra.



