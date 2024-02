Autoarticolato in fiamme sull'A5 tra i caselli Aosta Est e Ovest

Un autoarticolato è andato a fuoco stamane lungo l'autostrada A5, tra i caselli di Aosta Est e Aosta Ovest. Il mezzo pesante era lungo la carreggiata Nord, in direzione Monte Bianco.

Dopo una chiusura durata circa due ore, il tratto di autostrada è stato riaperto. Non risultano esserci persone coinvolte. Poco dopo le 7.30, per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area, sono intervenuti i vigili del fuoco. Sul posto anche personale della società che gestisce l'autostrada e la polizia stradale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA