'Alimenti non abbattuti', sequestrato ristorante di sushi

Dopo un'ispezione dei carabinieri del Nas, è stato posto sotto sequestro preventivo un ristorante di sushi a Quart, in località Amerique. Secondo gli accertamenti dei militari, nel locale c'erano alimenti in cattivo stato di conservazione (in violazione della legge 283 del 1962, articolo 5). I sigilli sono stati posti al ristorante con insegna 'Mon sushi'.

In particolare - secondo gli inquirenti - il problema riguarda carni e altri alimenti che sarebbero stati congelati senza l'uso di abbattitore, oltre alla presenza di brina. Dopo il controllo, avvenuto nei giorni scorsi, i militari hanno anche segnalato una mancanza di pulizia. Nel 2022 inoltre era già stato emesso un decreto penale di condanna relativo all'accusa di non aver indicato nel menu del ristorante che alcuni alimenti proposti erano congelati.

Il pm Francesco Pizzato ha disposto il sequestro urgente e ottenuto dal gip l'emissione di un decreto di sequestro preventivo.



