Giorno del Ricordo, ad Aosta giardini per Salvatore Radizza

Nell'ambito delle iniziative organizzate per il Giorno del Ricordo, sabato 10 febbraio alle ore 11.30, in corso XXVI Febbraio ad Aosta, si terrà l'intitolazione dei Giardini pubblici a Salvatore Radizza, 'In memoria dei Martiri delle Foibe e dell'esodo giuliano-dalmata'.

Lo fanno sapere la presidenza della Regione e il Comune di Aosta.

La Regione e il Comune, dando seguito ad una mozione approvata dal Consiglio regionale il 10 febbraio 2021, hanno deciso di evidenziare il legame che lega la Valle d'Aosta alle vicende del confine orientale italiano intitolando i giardini pubblici di Corso XXVI Febbraio, data di promulgazione nel 1948 della legge costituzionale di approvazione dello Statuto Speciale, a Salvatore Radizza, nativo di Curzola (Dalmazia) arrestato, imprigionato e fucilato il 2 ottobre 1943 a Curzola con altri civili e militari italiani.

Un legame che non è solo simbolico, ma anche umano e consolidato, dato che la famiglia Radizza risiede in Valle d'Aosta dal 1966 quando Antonio Radizza, figlio di Salvatore, esule dall'età di otto anni, si stabilì ad Aosta con il grado di capitano del Corpo degli Alpini, arrivando a comandare il Battaglione Aosta, con il grado di Tenente Colonnello, fino al 1987 e il nipote, Salvatore Paolo Radizza, nato ad Aosta nel 1967, ha comandato con il grado di generale di brigata il Centro addestramento alpino dal 2017 al 2019.



