Protesta trattori, ad Aosta manifestazione senza agricoltori

Ad Aosta è partita la mobilitazione in supporto di allevatori e agricoltori. Un solo trattore ("coltivo e vendo foraggi", dice il conducente) guida il corteo di una ventina di auto, circa 40 persone in tutto, partito dalla torre piezometrica, nella zona sud della città. Sono previste soste davanti alle sedi regionali di Coldiretti, Confederazione italiana agricoltori, Rai e assessorato all'Agricoltura. In queste occasioni i manifestanti consegneranno delle lettere per spiegare i motivi della protesta. Una breve sosta è prevista anche davanti a palazzo regionale, dove è in corso la riunione del Consiglio Valle. Il corteo è scortato da Digos e volanti della questura di Aosta, con il supporto della polizia locale per gestire la viabilità rallentata.

Nel pomeriggio è in programma un corteo a piedi nel centro della città, che terminerà davanti al palazzo regionale. E' previsto che la mobilitazione prosegua anche domani e venerdì.

"Non abbiamo avuto grandi adesione da parte degli agricoltori: in Valle d'Aosta il posto è piccolo e la gente mormora. Qui ci sono tanti contributi che la Regione stanzia, o comunque anche l'Europa", dice Monica Glassier, una delle organizzatrici della manifestazione. "Tra di noi - spiega - ci sono liberi professionisti, cittadini, lavoratori, pensionati e si manifesta anche per una sanità che non funziona. Che non venga detto che è stato un flop, perché non ci sono gli agricoltori. Noi ci abbiamo provato, anzi un agricoltore mi ha contattato, sembravano tutti d'accordo ma oggi è stato questo il risultato".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA