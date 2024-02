Nuovi criteri per aiuti acquisto veicoli a bassa emissione

La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato i nuovi criteri per la concessione di contributi per l'acquisto, leasing o noleggio a lungo termine di veicoli a bassa emissione. "Con questa misura vogliamo dare un importante segnale - commenta l'assessore ai trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy - dell'attenzione che la Valle d'Aosta dà alla transizione energetica. In particolare abbiamo voluto incentivare maggiormente la fascia under 35 per promuovere nei giovani una maggiore consapevolezza sulla mobilità sostenibile".

Possono presentare domanda tutti coloro che hanno i requisiti previsti dalla norma e che hanno acquistato un veicolo a bassa emissione a decorrere dal primo gennaio 2024. Sarà possibile presentare le richieste di contributo, entro 120 giorni dalla data della fattura di acquisto, utilizzando il portale dedicato sul canale telematico "Trasporti" del sito istituzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta www.regione.vda.it/trasporti.





