Autostrada in tilt, Vda chiede di essere coinvolta in scelte

In merito alle problematiche per le code sull'autostrada A5, la Regione Valle d'Aosta chiede di partecipare al Comitato operativo viabilità della Prefettura di Torino. La richiesta è finalizzata "ad individuare con urgenza soluzioni tecniche che possano ridurre i forti disagi alla circolazione nel tratto di autostrada A5 causati dal cantiere nello svincolo per la bretella Ivrea-Santhià". E' quanto emerso al termine di una giornata di riunioni tra l'amministrazione regionale, le forze dell'ordine, gli enti locali e le associazioni di categoria.

"Attraverso la nostra presenza al Cov di Torino - spiega il presidente della Regione, Renzo Testolin - vorremmo sensibilizzare i soggetti coinvolti riguardo a nuove proposte tecniche che dovrebbero aumentare la fluidità del traffico, valutando la possibilità di rimozione dei new jersey che hanno lo scopo di impedire il transito dei mezzi pesanti, ma che generano il rallentamento da cui hanno origine le code".

"Sui pesanti disagi generati da un problema tecnico-amministrativo nato nel tratto autostradale di competenza piemontese - aggiunge Testolin - l'attenzione del Governo regionale è massima già da alcuni mesi. Abbiamo sollecitato più volte il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Ativa a trovare una composizione della loro controversia. Le modifiche tecniche individuate, sebbene abbiamo attenuato i disagi nei giorni di venerdì e sabato, non hanno funzionato la domenica. Ora è necessario che si lavori intensamente tutti insieme, anche attraverso una mobilitazione di tutti i portatori di interessi, per chiedere al Ministero una soluzione che eviti il collasso della viabilità internazionale che costituisce un valore aggiunto al quale non solo la Valle d'Aosta ma anche l'intero sistema economico nazionale non può rinunciare".



