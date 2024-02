Vda aperta, "servono più risorse per il carcere di Brissogne"

"Nonostante le finalmente accettabili condizioni igieniche e di vivibilità all'interno della casa circondariale, la direttrice della casa circondariale di Brissogne ha a disposizione poche risorse economiche e si trova a dover operare con un numero insufficiente di educatori per coprire le necessità della struttura e vi è difficoltà ad avviare corsi e attività più strutturate". Così in una nota Valle d'Aosta aperta, dopo le informazioni ricevute dalla senatrice del Movimento 5 stelle Elisa Pirro, che ieri ha partecipato a una visita nel carcere organizzata dall'associazione 'Nessuno tocchi Caino'.

Secondo Vda aperta "la difficile situazione delle carceri italiane porta ad affrontare numerose problematiche: dal sovraffollamento alla mancanza di personale, anche medico, dalle strutture fatiscenti alla prevenzione sulla salute fisica e mentale dei detenuti.

È una questione che va affrontata con serietà e non può più essere lasciata al lavoro degli operatori penitenziari, delle associazioni e dei garanti".

Per Vda aperta "la restituzione della visita da parte della senatrice Elisa Pirro a Valle D'Aosta Aperta è segnale di attenzione sia su una struttura, sicuramente con meno criticità rispetto a quelle presenti nelle altre regioni, ma che richiede comunque attenzioni da parte delle istituzioni nazionali, sia verso il territorio valdostano".



