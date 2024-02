Gasparri, dall'Aosta Pride propaganda a danno dei bambini

"Leggo con pena le dichiarazioni di alcune associazioni di Aosta che contestano la mia richiesta di tutela di bambini. Io ho chiesto se i bambini, a cui vengono somministrati farmaci che bloccano la pubertà per un eventuale cambiamento di sesso, abbiano l'assistenza di psicoterapeuti per l'infanzia prevista dalle norme. Le associazioni che mi criticano non vorrebbero questa tutela dei bambini? Sono medici? Sono scienziati? Fanno una propaganda ideologica a danno dei bambini". Lo dichiara in una nota il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, dopo le critiche del comitato Aosta Pride alla sua interrogazione volta ad approfondire ciò che avviene all'ospedale Careggi rispetto al trattamento della disforia di genere nei bambini e l'uso del farmaco triptorelina.

"E noi - prosegue Gasparri - impediremo che prevalga la propaganda di queste persone prive di cognizioni scientifiche perché abbiamo a cuore il rispetto delle regole a tutela della salute fisica e psichica di bambini di dieci anni che, invece, queste associazioni vorrebbero vittime ignare ed indifese delle loro affermazioni ideologiche".



