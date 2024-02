Elisoccorso h24, effettuato il primo intervento notturno

E' stato effettuato ieri alle 22.45 il primo intervento notturno di elisoccorso in Valle d'Aosta nell'ambito dell'attivazione del servizio h24. Si è trattato di un intervento sanitario a Breuil-Cervinia, per una persona che ha riportato un trauma cranico.

A bordo dell'elicottero hanno operato il personale del 118 dell'azienda Usl della Valle d'Aosta e i tecnici del Soccorso alpino valdostano. Sul posto ha collaborato anche la Guardia di finanza di Cervinia.

L'avvio di ieri è stato preceduto da una sperimentazione di tre mesi, durante i quali l'attività si è svolta dal tramonto fino alle ore 20.

Nell'ultima settimana sono state attivate tre nuove piazzole che portano a 50 il numero di siti idonei all'atterraggio notturno dislocati in 38 comuni della Valle d'Aosta. Sono previste altre nuove validazioni.

Il servizio è frutto di una collaborazione tra i servizi della presidenza della Regione e della sanità valdostana, che vedono in prima linea il Dipartimento Protezione civile e vigili del fuoco, il Soccorso alpino valdostano e il servizio 118 dell'Usl.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA