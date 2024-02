Cala a gennaio l'incasso al Casinò di Saint Vincent: la flessione è stata del 7% rispetto al 2023. L'incasso - in base a quanto comunicato dalla casa da gioco - è stato di 5 milioni e 922.301 euro (meno 509.821 euro): le slot machine hanno incassato tre milioni e 238.723 euro (in pareggio con l'anno precedente), i giochi da tavolo due milioni e 683.578 euro (meno 16%). Gli ingressi sono stati 34.173, il 2% in più sullo stesso mese del 2023.



