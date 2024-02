Adm-Gdf, scoperta evasione da 70 mila euro al Gran San Bernardo

Orologi di lusso, moto da competizione, opere d'arte e capi firmati per un valore di evasione di oltre 70 mila euro e valuta per 32 mila euro. E' l'esito delle attività di controllo e sequestro al Traforo del Gran San Bernardo, al confine con la Svizzera, effettuate dai funzionari Adm dell'Ufficio delle dogane di Aosta, in collaborazione con la Guardia di finanza, nel corso del 2023.

Durante i controlli in uscita dall'Unione è stato individuato anche un busto in bronzo sprovvisto della necessaria dichiarazione all'Ufficio competente del ministero per i Beni e le attività culturali. Inoltre, anche grazie all'unità cinofila della Guardia di finanza del Gruppo di Aosta, sono stati sequestrati oltre 380 grammi tra marijuana, hashish e altre sostanze illecite.

Sigilli anche per orologi contraffatti e coltelli che non avevano la prescritta autorizzazione per le armi. Sono stati riscossi, inoltre, diritti per oltre 80 mila euro relativi a merce di importazione definitiva a seguito passeggero e autorizzati oltre 10 mila rimborsi 'tax-free'. Proseguiti anche i controlli sui microchip di animali da compagnia 'Pet2', risultati tutti conformi alla normativa. L'attività si inserisce nel piano di prevenzione, controllo e repressione a tutela delle imposte e dei cittadini che vede l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza collaborare come sancito nel protocollo d'intesa di aprile 2023.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA