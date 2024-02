Soccorso e imprese in montagna, nasce premio Renzino Cosson

E' destinato a una guida alpina o tecnico del soccorso alpino valdostano che si è distinto negli ultimi tre anni in operazioni di soccorso o in un'impresa alpinistica il premio istituto dalla guida alpina Renzino Cosson, che ha dedicato la sua vita alla montagna, al soccorso alpino e alla fotografia. Al vincitore andrà proprio uno scatto particolare, di elevato prestigio.

All'iniziativa hanno aderito anche la Fondazione Montagna sicura, il Soccorso alpino valdostano e l'Unione valdostana guide di alta montagna. La partecipazione al concorso è disciplinata esclusivamente dal regolamento pubblicato sul sito di Fondazione Montagna sicura e non prevede alcun costo di iscrizione. Le candidature devono pervenire entro le 12 di giovedì 29 febbraio.



