Il Bollettino della Soprintendenza compie 20 anni

E' dedicato ai ritrovamenti archeologici nell'area degli scavi dell'ampliamento dell'ospedale regionale Umberto Parini di Aosta il focus del 19esimo Bollettino della Soprintendenza per i beni e le attività culturali, riferito alle attività del 2022, presentato oggi al Museo archeologico regionale. Nell'occasione è stata anche presentata ufficialmente la nuova soprintendente Laura Montani, che nei giorni scorsi è subentrata a Cristina De La Pierre, presente anche lei in sala.

'Si tratta della mia prima uscita in questo ruolo - commenta Laura Montani - e coincide proprio con la presentazione di questo importante volume che ha due obiettivi: quello di presentare al pubblico il nostro lavoro ma anche quello di divulgazione del sapere e della ricerca del patrimonio culturale, che deve sempre di più diventare nostra identità''.

Cristina De La Pierre sottolinea come ''l'opera sia giunta al 19esimo volume: se contiamo il numero zero sono 20 anni di pubblicazioni, che rappresentano tutto il nostro operato''.

Il Bollettino si compone di articoli delle ultime pubblicazioni, sui lavori svolti e sulle ricerche portate avanti dagli uffici della Soprintendenza. Particolare attenzione è stata data ai ritrovamenti archeologici avvenuti negli scavi dell'ampliamento dell'ospedale, tra questi il Guerriero celtico e di due scheletri, probabilmente di donna, trovati in due sarcofaghi di piombo. Per valorizzare i beni archeologici, il progetto del nuovo ospedale prevede nel piano interrato un'area museale per i ritrovamenti dell'età del ferro mentre quelli di epoca romana saranno esposti nel nuovo museo dedicato alla città romana Augusta Praetoria che sarà aperto nel 2025.

''I nostri beni culturali - commenta l'assessore regionale ai Beni e attività culturali, Jean-Pierre Guichardaz - devono essere un patrimonio riconosciuto da tutti e per tutti''.





